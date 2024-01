One Piece: un cosplay della golosa Bonney mentre mangia fast food

L'universo di One Piece, creato dalla mente del geniale autore Eiichiro Oda, è unico e colorato. Da oltre vent'anni la serie continua a mantenere alta l'attenzione dei lettori e degli spettatori con scontri avvincenti e tanta azione mista al divertimento. E con personaggi iconici e dalla caratterizzazione unica, ovviamente!

La serie ha infatti introdotto diversi personaggi nel corso delle sue numerose saghe, ognuno con le proprie personalità e ideali. C'è chi ha affiancato Luffy e la sua fidata ciurma dei Cappelli di Paglia e chi, invece, si è scagliato contro i Mugiwara. Al di là degli ostacoli, l'avventura della compagnia verso il tesoro di Gol D. Roger prosegue senza intoppi ed è ormai molto vicina alla conclusione. Ammiriamo una delle protagoniste dell'arco narrativo di Egghead di One Piece in questa rivisitazione originale della cosplayer yazbunnyy.

In questo cosplay di Jewelry Bonney di One Piece, la ragazza è ritratta mentre mangia prodotti fast food, come hamburger, crocchette e patatine. Questa Supernova è conosciuta soprattutto per la sua immensa golosità e per le sue pessime maniere mentre si trova a tavola, giustificata dalla sua giovanissima età. Nonostante all'apparenza possa risultare infantile e immatura, Bonney è anche dotata di buonsenso ed è molto astuta.

Bonney la figlia di Orso Bartholomew, da noi considerato il personaggio rivelazione 2023 di One Piece per il ruolo che ha avuto nel corso degli ultimi capitoli del manga. Con l'arrivo della saga di Egghead, abbiamo avuto modo di esplorare il passato di quest'ultimo e, di conseguenza, anche quello di Bonney, emozionando non poco i lettori di tutto in mondo.