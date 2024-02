One Piece: un cosplay italiano e fedelissimo di Jewelry Bonney

Con il suo design unico, la sua personalità sfaccettata e il suo misterioso passato, adesso che è tornata nell'arco narrativo di Egghead dell'anime di One Piece, Jewelry Bonney continua a intrigare i fan della serie, aggiungendo uno strato di profondità e mistero alla già ricca narrazione di Eiichiro Oda.

Membro della peggiore delle generazioni di One Piece, Bonney è una dei pirati del Nuovo Mondo, fra i più misteriosi dell'opera di Eiichiro Oda. Mentre il passato di questo personaggio è già stato ampiamente svelato nel manga originale, commuovendo i lettori di tutte le età, l'anime deve ancora percorrere questa storia. A lungo, il suo passato è stato uno dei più grandi enigmi della serie, con solo accenni sparsi. Senza fare spoiler, ripercorriamo la storia di Jewelry Bonney in questa rivisitazione originale della cosplayer monnienight.

In questo cosplay di Jewelry Bonney da One Piece, il personaggio è ritratto in modo impeccabile, fedelissimo alla sua controparte in 2D. Indossa abiti vistosi e colorati che mettono in risalto la sua giovane età apparente, ma il suo sguardo trasmette una profondità e una saggezza che vanno oltre gli anni che sembra avere. I suoi lunghi capelli rosa e gli occhi azzurri la rendono una presenza magnetica all'interno dell'anime. È nota per la sua personalità forte e indipendente, che si manifesta attraverso la sua determinazione nel perseguire i suoi obiettivi e nel proteggere i suoi compagni di ciurma.

Attraverso il frutto del diavolo Toshi Toshi di tipo Paramisha, Bonney può modificare la sua età fisica a proprio piacimento, risultando un potere versatile durante i combattimenti. Che sia una bambina o un'adolescente, questo non modifica la sua immensa fame: nella quotidianità, questa pirata è una vera mangiona, capace di divorare intere tavolate in tempo record. Conoscete tutti gli utilizzatori di Arti Marziale di One Piece? Vi lasciamo con i quattro migliori conoscitori di combattimento orientale.