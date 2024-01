One Piece, un cosplay italiano (e al femminile) di Luffy: siete pronti a salpare?

Il geniale Eiichiro Oda aveva solo 17 anni quando scrisse la raccolta di one-shot "Wanted!", prequel di quello che sarebbe stato il suo più grande capolavoro, One Piece, ottenendo il secondo premio nel 44º Tezuka Award. Da allora, ancora adolescente, Oda cominciò a lavorare come assistente di Nobuhiro Watsuki, creatore di Kenshin Samurai Vagabondo.

L'esperienza acquisita durante questo periodo influenzò notevolmente lo stile di Oda, ispirandolo a tal punto da creare nuovi mondi fantastici. Ed è così che nel 1997 nacque One Piece, pubblicato dalla popolare rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha. La trama incentrata sulla ricerca del tesoro leggendario di Gol D. Roger, il One Piece, da parte del giovane pirata Monkey D. Luffy, si rivelò innovativa e appassionante. Oda combinò abilmente avventura, comicità e dramma, dando vita a una storia che avrebbe conquistato il mondo pochi anni dopo. Osserviamo il protagonista nella rivisitazione unica della cosplayer jessydianacosplay.

Questo cosplay di Monkey D. Luffy da One Piece immagina come potrebbe essere il protagonista allungabile di One Piece se fosse stato un personaggio femminile. Solare e intraprendente, il pirata incarna la dedizione e il coraggio. Nonostante molti, nel corso della sua avventura, abbiano criticato il suo sogno di diventare il più forte dei Pirati, il Cappello di Paglia prosegue senza timore per la sua strada.

Il sogno di Luffy è stato alimentato da Shanks, un pirata dai capelli rossi che ha accudito il nostro protagonista come se fosse un figlio. Anche se al momento è apparso ufficialmente solo nelle prime pagine del manga di One Piece, la sua influenza sul piccolo "uomo allungabile" è evidente e ispira l'intera avventura del protagonista.