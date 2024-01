One Piece: un cosplay italiano di Nico Robin direttamente da Enies Lobby

Quando la Saga di Enies Lobby è arrivata in One Piece il pubblico si è trovato di fronte ad uno degli archi narrativi più emozionanti dell'anime, esplorando il passato di una dei Mugiwara, conosciuta per avere un carattere gelido come il ghiaccio: Nico Robin.

Nel corso della Saga, la piratessa viene catturata dalla temibile organizzazione criminale Cipher Pol 9. l'intervento di salvataggio della ciurma dei Cappelli di Paglia è così audace e commovente che anche una donna fredda e, apparentemente, senza cuore come Nico Robin si scioglie, dimostrando tutto il suo ardore nel lottare per proteggere i suoi amici. I membri della CP9 in One Piece sono tutti avversari ostici, ma ciò non ha spaventato i valorosi Mugiwara, che sono usciti da questa avventura con una ciurma allargata. Ammiriamo insieme la vera protagonista della Saga di Enies Lobby nella rivisitazione originale della cosplayer ambra_pazzani.

In questo cosplay di Nico Robin di One Piece, la piratessa esce direttamente da Enies Lobby con un nuovo look. Inizialmente riservata e diffidente, Robin vede la ciurma di Luffy solo un rifugio temporaneo, motivo per cui non si lascia veramente andare con i compagni. Tuttavia, la loro vivacità e l'intenso legame tra gli altri Mugiwara finiscono per contagiarla e portarla ad affezionarsi a loro, decidendo di sacrificarsi per proteggerli dai CP9 durante quest'arco narrativo.

Solo dopo questi eventi, Robin si apre emotivamente con i compagni, abbandonando le formalità e chiamando i suoi compagni per nome. La sua intelligenza e la sua razionalità sono i tratti che la contraddistinguono nel gruppo, equilibrando la ciurma con il suo carattere risoluto. Vi lasciamo con i nuovi design dei Vegapunk in One Piece.