ONE PIECE: un cosplay di Jewelry Bonney la ghiottona per il suo ritorno

Con tutti i personaggi che ha inserito in ONE PIECE nel corso degli anni, è normale che Oda non riesca a farli interagire tutti in modo costante. Ci sono figure che appaiono a distanza di anni, confermando comunque la loro importanza nonostante la lunga assenza per un motivo o per un altro. E adesso sembra essere il ritorno di Jewelry Bonney.

La Supernova è scomparsa dai radar da tempo. La sua ciurma sembra svanita nel nulla ed è stata la prima a soffrire il Nuovo Mondo tra le undici stelle del gruppo a cui apparteneva. Ha continuato però a muoversi in segreto tra le varie isole, fino ad arrivare a un punto nevralgico. La mangiona è tornata in ONE PIECE e quindi sotto gli occhi degli appassionati.

Ciò ha permesso la realizzazione di nuovi cosplay su Jewelry Bonney, con la mangiona che viene impersonaga da Julia, in questo caso. Le foto scattate dalla cosplayer sono tutte a tinte rosa, per replicare il colore sgargiante dei capelli della supernova, che nella prima foto sta mangiando una fetta di pizza. In questi scatti, Julia ha davvero ripreso il carattere fumantino della supernova, in attesa di scoprire di che pasta è fatta in un arco che potrebbe vederla protagonista nel prossimo periodo.

Ecco intanto come sarebbero le Supernove di ONE PIECE in Demon Slayer.