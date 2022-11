ONE PIECE: un cosplay di Jewelry Bonney col look da Supernova

I pirati che iniziano il loro viaggio per raggiungere il leggendario One Piece e arrivano a metà della Rotta Maggiore non sono molti. Tuttavia, nella generazione del protagonista Rufy sono stati in molti ad approdare all'arcipelago Sabaody. Le potenti undici Supernove sono le stelle più luminose della nuova generazione piratesca.

Quasi ognuno di loro finora ha avuto un ruolo di rilievo nella storia, affiancando Rufy in determinate fasi anche del Nuovo Mondo. Ora che il protagonista è entrato in una nuova saga di ONE PIECE, quella che porterà verso il finale del manga, c'è stato un clamoroso ritorno. È infatti riapparsa Jewelry Bonney, la mangiona capace di cambiare l'età a se stessa e alle persone che ha intorno grazie al potere del suo Frutto del Diavolo.

Nonostante i rapimenti e le difficoltà, Jewelry Bonney non è cambiata molto nel corso del tempo. Tuttavia si è presentata con abiti completamente diversi da prima. Ora rivediamola com'era all'inizio grazie al travestimento di Charred Aznable. La foto caricata su Reddit e che ha riscosso un buon successo mostra un cosplay di Jewelry Bonney all'arcipelago Sabaody, quando fu introdotta.

Mancano sicuramente pizza e altre pietanze nei paraggi, ma per il resto il cosplay a tema ONE PIECE è davvero ben riuscito.