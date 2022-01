ONE PIECE: un cosplay di Kaido al femminile originale di Sparkle Stache

I quattro imperatori sono i pirati più forti di ONE PIECE. Ognuno di loro ha una potenza enorme, coadiuvata dalla presenza di una ambizione senza pari. Il loro potere è tale da poter anche distruggere e devastare isole, oltre che gli eserciti avversari. Kaido è quello che al momento si è preso la scena come antagonista in ONE PIECE.

Inoltre, tra i quattro, Kaido è anche reputato l'essere più forte di tutto ONE PIECE. All'apparenza invincibile grazie a una struttura enorme e coriacea, è sempre sfuggito a ogni tipo di morte, sia tentata da altro che autoimposta, nel tentativo di raggiungere una fine degna di un personaggio come lui. Finora Kaido ha mostrato la sua enorme potenza nella sua forma umana, in quella draconica e quella ibrida, ma manca una versione femminile.

A presentarla ci pensa Sparkle Stache, cosplayer americana che tra gli altri ha mostrato un cosplay di Hawks al femminile. Ancora una volta quindi, la cosplayer ha deciso di portare un personaggio maschile nell'altro sesso con una versione genderbent, e l'attenzione si è concentrata proprio sull'imperatore. Ecco quindi un cosplay di Kaido al femminile, con alcune variazioni naturali rispetto a quello visto in ONE PIECE - come ad esempio l'assenza di baffi e la fascia che copre il seno - ma che per il resto cerca di imitare le caratteristiche principali dell'imperatore.