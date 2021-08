ONE PIECE: un cosplay di Kaido in forma drago vi farà assaggiare la forza dell'imperatore

Il mostruoso imperatore Kaido delle Cento Bestie sta dando battaglia nella saga di Wano, che lo vede contrapposto a Rufy, ai samurai e ad altri personaggi di ONE PIECE. La sua forza in forma umana era già eccezionale, ma col suo Frutto del Diavolo tipo Pesce Pesce modello Seiryu raggiunge uno stadio unico, capace di terrorizzare chiunque.

Grazie all'abilità di questo Frutto del Diavolo, Kaido è in grado di trasformarsi in un enorme drago blu, ispirato alle creature cinesi, quindi con un corpo estremamente lungo e serpentesco, molto affusolato e con tantissime braccia lungo tutto il corpo, in maniera simile al Drago Shenron di Dragon Ball. Lo abbiamo visto svariate volte in ONE PIECE con questa forma mentre occupava tutto il cielo.

La cosplayer Beatbydime ha deciso di interpretare proprio Kaido in forma drago con un cosplay, una realizzazione effettuata però con body paint per riprodurre al meglio il colore della pelle e delle scaglie dell'imperatore di ONE PIECE. Aiutandosi però con altri oggetti preparati per l'occasione, Beatbydime ha ricreato anche corna, sopracciglia e baffi dell'imperatore, presentando così una foto ben prodotta.

