ONE PIECE: un cosplay di Kalifa, le foto con il fascino del personaggio

Per combattere i pirati, esiste la marina ma esistono anche alcune organizzazioni che operano direttamente per conto del governo mondiale: i Cipher Pol. Questi gruppi di soldati estremamente specializzati sono stati affrontati anche dai protagonisti di ONE PIECE. Il potente CP9 di Rob Lucci fu al centro della saga di Enies Lobby.

Sotto il comando del vigliacco Spandam, questo gruppo costituì uno dei rivali più potenti di Rufy e compagni, che furono costretti ad affrontarli per liberare Nico Robin. Grazie agli eventi di quella fase, sono tra gli antagonisti più famosi e amati di ONE PIECE e molti fan hanno provato a immaginarli nella vita reale. C'è chi ha usato la modellazione 3D per vedere Lucci e il resto del CP9 con un viso reale, ma qualcun altro ha invece provato a impersonare quei personaggi.

La pagina di cosplayer Sam & Mel ha lavorato su un cosplay di Kalifa, l'unica donna del gruppo del Governo Mondiale. Avversaria dapprima di Sanji e poi di Nami, contro cui perse, Kalifa è una donna bionda con gli occhiali e che indossa un abito nero con dettagli dorati. In basso possiamo vedere le foto con questo cosplay del membro del CP9 con il suo fascino, pensate che sarà efficace contro un cosplay di Sanji?