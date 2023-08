ONE PIECE: un cosplay di Komurasaki e Otama dal fascino giapponese

Come sempre, l'approdo su ogni isola del gigantesco mondo di ONE PIECE porta Rufy a conoscere nuove persone. Dopotutto, ogni isola è come un mondo a sé, ricco di villaggi e città, quindi abitate da tante persone. A volte queste persone entrano in ciurma o diventano alleate, altre volte tocca affrontarle, e lo stesso è accaduto a Wano.

L'isola dei samurai ha composto un grosso pezzo del manga, essendo la saga più lunga di ONE PIECE. Oltre 150 capitoli per una storia che ha avuto luogo in un posto martoriato dalle scelte di Kaido delle Cento Bestie e Orochi, intenzionati a trasformare il paese in una fabbrica di armi con le quali affrontare il mondo. In questa terra sono in pochi a sopravvivere decentemente, e si tratta di persone speciali.

La prima persona che Rufy incontra è la piccola Otama, ammiratrice di Ace che poi stringe amicizia anche con il protagonista di ONE PIECE. Allevata da Sukiyaki, la bambina sogna di diventare una kunoichi. Molto più lontano, invece, nella capitale dei fiori, vive la cortigiana più bella di tutto il paese: Komurasaki, in realtà Hiyori Kozuki, che riesce a far invaghire Orochi e ottenendone i favori.

Questo cosplay di Komurasaki e Otama insieme porta un duo di personaggi che raramente ha interagito in ONE PIECE, ma con entrambe che decidono di combattere per la libertà del loro paese. Ognuna con le proprie armi, si danno da fare per creare un governo più equo, abbattendo i mostri che governano Wano.