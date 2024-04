One Piece: un cosplay di Lilith, il lato malvagio di Vegapunk

Da quando è cominciato l'arco narrativo di Egghead nell'anime di One Piece, i fan hanno avuto modo di fare la conoscenza di Vegapunk e dei suoi satelliti, parti di sé stesso che rappresentano le varie sfaccettature della sua personalità. Fra questi c'è Lilith, anche detta Punk-02, il lato "malvagio" dello scienziato.

Lilith è uno dei sei satelliti di Vegapunk in One Piece. Quest'ultimo personaggio, scienziato misterioso, noto per le sue invenzioni rivoluzionarie, ha dato vita a Punk-02 come la personificazione dei suoi tratti più oscuri e malvagi. Nonostante la sua designazione, Lilith si rivela una ragazza dalle varie sfaccettature: scopriamola nella rivisitazione della cosplayer kappy_w.

In questo cosplay di Lilith da One Piece, la ragazza è fedelissima alla sua controparte in 2D. Con i suoi capelli castani chiari selvaggi e gli occhi viola penetranti, trasmette un'aria di mistero e fascino. Indossa una tuta rosa con il suo numero di designazione, Punk-02, che aggiunge un tocco distintivo al suo outfit. Il suo cappotto con cappuccio viola, le scarpe del medesimo colore e l'elmetto da aviatore rosso sotto al braccio completano il suo look, conferendole un'aura futuristica.

Essendo la manifestazione dei tratti malvagi di Vegapunk, Lilith è astuta, manipolatrice e spietata. Utilizza la sua tecnologia e le sue abilità per ottenere ciò che vuole, senza esitare a manipolare o tradire coloro che incontra lungo il cammino. Tuttavia, in altri momenti Punk-02 dimostra di avere un lato compassionevole, preoccupandosi per i suoi compagni satelliti e dimostrando una certa lealtà verso di loro. Se vi è piaciuta questa rivisitazione, perché non dare un'occhiata a questo cosplay di Doflamingo da One Piece al femminile?

