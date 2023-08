ONE PIECE: questo cosplay di Nami agli albori vi ha rubato i berry col sorriso

Ogni mondo ha la propria valuta, ed Eiichiro Oda ha deciso di crearne una anche per il mondo di ONE PIECE. Su questo pianeta fatto quasi completamente d'acqua, con poche isole dove sono state costruite le città e i villaggi umani o di altre specie, c'è una valuta chiamata Berry. Il valore di un Berry è importante per ottenere beni e servizi.

Questo ovviamente vale anche per i pirati che hanno bisogno di rifugi, di cibo e alcol, di oggetti particolari, di strumenti e materiale per aggiustare le imbarcazioni se non anche per comprarle o commissionarle. Chi sulla nave dei pirati di cappello di paglia è deputata alla gestione del denaro è Nami, la Gatta Ladra. Ottima furfante capace di sfilare portafogli a chiunque, Nami è un membro chiave dei Mugiwara.

Oltre a gestire il lato economico, decidendo spese e acquisti, Nami è un'ottima navigatrice e si occupa di tracciare le rotte da seguire, basandosi sui Log Pose ottenuti nel vecchio o nel Nuovo Mondo di ONE PIECE. Per Nami, i Berry sono un obiettivo importante nel suo viaggio per realizzare il suo sogno di cartografa.

E quindi ci vuole una realizzazione adeguata anche nei cosplay. La maggior parte dei cosplay di Nami la raffigurano post timeskip, con il classico costume e con al più il suo Clima Tact. Stavolta però c'è qualcosa di diverso grazie alla cosplayer coreana Nonoka. Identica all'originale disegnato da Eiichiro Oda, Nonoka propone questo cosplay di Nami con un Berry tra le dita, probabilmente appena rubato, mentre si vanta.

Si ritorna indietro nel tempo, agli albori di ONE PIECE, con questa Nami che ha il vecchio look e design, con la maglietta a righe bianche e blu. Vi è piaciuta questa proposta più particolare del solito?