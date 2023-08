ONE PIECE: un cosplay di Nami come Ener molto particolare e fulminante

Ci sono tanti personaggi distintisi in ONE PIECE, il manga di Eiichiro Oda in corso da più di venticinque anni e che continua a essere pubblicato stabilmente e settimanalmente su Weekly Shonen Jump. Con oltre 1000 personaggi creati da Oda, la storia è sempre ricca di colpi di scena. Ci sono però delle figure più prominenti di altre.

Ovviamente i protagonisti come Nami sono sempre al centro della storia. Nami è una dei membri della ciurma dei Cappello di Paglia ed è nota per le sue abilità di navigatrice e per le grandi abilità di borseggio. All'inizio della serie, è una ladra che incontra Rufy, ma diventa presto una preziosa alleata e navigatrice della ciurma. Il suo sogno è di creare una mappa del mondo intero, un'ambizione che guida le sue azioni e la sua determinazione.

Dall'altra parte, ci sono invece degli antagonisti che sono rimasti molto impressi nella mente del pubblico, come Ener, il dio dell'isola del cielo e principale antagonista dell'arco narrativo di Skypiea. L'uomo dall'aspetto quasi di un budda crede di essere un dio grazie ai suoi poteri elettrici, dati dal frutto Rombo Rombo.

Nami ed Ener sono personaggi simbolo e contrastanti di ONE PIECE, ma avreste mai immaginato di vederli insieme? Ecco un cosplay di Nami con i panni di Ener: Yazbunny sfoggia la sua fantasia per trasformare la navigatrice in una sorta di divinità elettrica, facendo fede a una statuetta che immortala questo personaggio mai apparso nel manga.