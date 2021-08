ONE PIECE: questo cosplay di Nami vi convincerà ad entrare nella ciurma dei Mugiwara

Nel mondo dei cosplay, uno dei bersagli preferiti è sicuramente ONE PIECE/. Insieme a pochissimi altri manga e anime, l'opera creata da Eiichiro Oda è campione di popolarità sia in Giappone che all'estero, avendo quindi in dote fan di ogni genere e tipo in tutto il mondo.

La cosplayer Win Winry, che ha incrementato notevolmente la sua popolarità nel corso degli ultimi mesi, ha proposto svariati personaggi nelle sue interpretazioni. Ha interpretato in un cosplay Misty di Pokémon, con la pokéball e la canotta gialla, ma anche Shinobu in versione adulta da Kizumonogatari. Eppure uno dei suo cosplay più famosi rimane quello di Nami. La navigatrice della ciurma di ONE PIECE è apprezzata da molti e lei ha voluto omaggiarla ancora una volta negli ultimi giorni, rivestendo i panni della donna.

Il cosplay di Nami creato da Win Winry in basso riprende il costume tipico della navigatrice, con il solo costume del reggiseno verde e bianco e jeans a vita bassa, ma non mancano altri dettagli minori come gli orecchini, il Clima Tact, il tatuaggio sul braccio sinistro e i Log Pose. Un'interpretazione ottima che convincerà sicuramente i fan di ONE PIECE a entrare con lei nella ciurma dei protagonisti in un viaggio in giro per il mondo alla ricerca del tesoro.