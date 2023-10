ONE PIECE: un cosplay di Nami in costume affascinante ed estiva

Tra un'isola e l'altra, i pirati di cappello di paglia viaggiano a bordo della Thousand Sunny. Considerati i brevi tempi necessari per muoversi tra gli arcipelaghi di ONE PIECE, la durata del relax è scarsa. Bisogna organizzare tutto per lo sbarco ma anche per affrontare i nuovi nemici che in questo mondo non mancano davvero mai.

Specie nel Nuovo Mondo, il viaggio di Rufy e compagni si sta velocizzando. È necessario essere sempre pronti perché anche in mezzo al mare possono sorgere problemi. Quindi, bisogna sfruttare ogni singolo momento per rilassarsi, ed è ciò che fa Nami nella sua cabina. La navigatrice di ONE PIECE coltiva i suoi mandarini, disegna mappe, tiene a bada la ciurma e passa anche qualche momento per sé nella doccia, come propone la cosplayer Anna Aifert in questo scatto caricato su Instagram dove impersona proprio la donna più famosa e amata di ONE PIECE.

Questo cosplay di Nami si prepara per una doccia mattutina. Dal sapore molto estivo visto il costume da bagno che richiama il famoso vestito post timeskip della navigatrice, si rilassa e si gode il momento prima di gettarsi in una nuova avventura nel mondo di ONE PIECE insieme ai suoi compagni fidati.

Nami è uno dei personaggi principali e dei membri più amati del pirata Monkey D. Rufy in ONE PIECE. Originaria di Konomi, isola poi divenuta la sede dell'Arlong Park, Nami è stata inizialmente introdotta come un membro della ciurma dell'uomo pesce Arlong. Dopo aver vissuto sotto il loro regime oppressivo, Nami riesce a liberarsi dal loro giogo grazie all'intervento del pirata col cappello di paglia.