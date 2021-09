ONE PIECE: un cosplay di Nami in costume realizzato dalla giapponese Mirurumi

Nami è presente sin dai primi episodi di ONE PIECE, ritagliandosi con forza il ruolo di coprotagonista dell'anime. Nel corso del tempo è cresciuta molto, con Eiichiro Oda che ha deciso di prepararla non soltanto per gli scontri con altre ciurme, ma anche per presentarsi bene ai suoi fan. Proprio per questo, Nami ha tanti outfit tra anime e manga.

Inizialmente con maglietta e pantaloncino, la navigatrice dai capelli arancioni è passata poi a canottiere, vestiti più pesanti o più leggeri, ispirati all'Arabia come visto nella saga di Alabasta e tanto altro ancora. Dal timeskip di ONE PIECE, Oda sembra divertirsi nell'ampliare sempre di più l'armadio della sua protagonista femminile.

Ciò porta anche le cosplayer a sbizzarrirsi quando devono interpretare Nami. Ognuno sceglie la versione a cui ispirarsi e tra anime, manga, speciali e film c'è solo l'imbarazzo della scelta. La cosplayer giapponese Mirurumi ha deciso di portare un cosplay di Nami in costume da bagno completamente bianco ma non facendosi mancare una corona, un mantello rosso e alcuni gioielli.

Sono tante le foto presentate dalla cosplayer, come potete osservare nei due post in basso. Anche così, Nami si conferma la reginetta di ONE PIECE. Eccola invece in un altro cosplay dove indossa i panni di Rufy.