ONE PIECE: questo cosplay di Nami creato da Sai Westwood è speciale

Ci sono tanti pirati nel mondo di ONE PIECE, alcuni dei quali fanno parte di ciurme davvero immense. Si pensi per esempio alla ciurma dell'imperatore Kaido delle Cento Bestie, con quei pirati che sono ben diecimila. Non è da meno la ciurma di Big Mom, costituita da molti suoi figli, e da tanti altri gruppi, specie quelli degli imperatori.

Eppure, Monkey D. Rufy ha deciso di circondarsi di ben poche persone. Durante il suo viaggio, ha accettato a bordo pochi personaggi presentati da Eiichiro Oda in ONE PIECE, con alcuni tra l'altro che sono stati soltanto membri temporanei, come Bibi e Carl, o Kinemon e Momonosuke tra i più recenti. Ed è per questo che la ciurma dei mugiwara è limitata a dieci membri, almeno per il momento.

Tra queste persone c'è Nami la gatta ladra, una navigatrice diventata famosa negli ultimi tempi e con taglie sulla sua testa che crescono sempre di più. All'inizio, era una cartografa appartenente alla ciurma di Arlong, con tanto di tatuaggio sul braccio sinistro, ma poi grazie a Rufy è riuscita a liberarsi da questa prigionia. Per arrivare al suo sogno, ovvero disegnare le mappe di tutto il mondo, deve prima raggiunger Laugh Tale, e per farlo deve combattere.

Così è migliorata dopo il timeskip di ONE PIECE, come si vede in questo cosplay di Nami speciale. Bella e combattiva, Sai Westwood ha realizzato un'ottima versione del personaggio. E a proposito della navigatrice e di travestimenti, sapevate che la moglie di Eiichiro Oda era una cosplayer di Nami?