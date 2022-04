ONE PIECE: un cosplay di Nami degno di un poster di taglia

I poster di taglia di Nami sono sempre stati particolari. Rispetto agli altri personaggi della ciurma protagonista di ONE PIECE, che hanno avuto scatti rubati durante la battaglia o in momenti più buffi, la navigatrice e ladra è sempre riuscita a mettersi in pose suadenti, anche con qualche inganno da parte del fotografo.

Una volta si vede Nami di spalle in piscina, subito dopo la saga di Enies Lobby quando la ciurma intera acquisì una popolarità enorme. La ragazza si stava rilassando insieme ad altri quando il fotografo l'ha avvicinata, convincendola a posare per uno scatto. Dopo il timeskip di ONE PIECE, Nami viene raffigurata con un primo piano che comunque lascia trasparire la sua bellezza e una posa suadente con le braccia alzate e i capelli smossi.

La cosplayer francese L'acky, grande fan di ONE PIECE, ha deciso di mettersi in posa con dietro i vari poster di taglia della navigatrice e creare un cosplay di Nami post timeskip con un mandarino tra le mani, proveniente probabilmente dalla sua amata pianta che conserva sulla Thousand Sunny. Una versione gradevole di Nami che sicuramente starebbe bene sui suoi futuri poster di taglia.

I numeri della ciurma cresceranno, ma soprattutto dopo Wano crescerà la taglia di Rufy.