ONE PIECE: un cosplay di Nami diverso dal solito nella foto di una bodybuilder cinese

I fan di ONE PIECE sono tanti e presenti in tutto il mondo. Ognuno inoltre ha modi di vivere diversi, idee diverse e tutto ciò ha poi ovviamente ripercussioni nel modo in cui si vive il manga ideato da Eiichiro Oda e di come lo si propone agli altri. Per questo col tempo sono nate fan art ma anche cosplay a tema ONE PIECE molto particolari.

Tra le ragazze più amate di ONE PIECE c'è Nami, la navigatrice della ciurma e uno dei personaggi più longevi dell'opera. Abbiamo visto tante modelle all'opera su Instagram e altri social proponendo cosplay di Nami classici ma c'è anche chi ha proposto la donna dai capelli arancioni in altre vesti. Un esempio è il cosplay di Nami con gli abiti di Rufy basato su una fan art, mostrando che anche i lavori non ufficiali di ONE PIECE hanno appeal tra il pubblico.

E poi c'è chi dà un'altra versione di Nami, una un po' più diversa. La donna nell'anime è sicuramente in forma ma non ha un fisico da palestra. La modella cinese Yuan Herong 1229, fitness girl e culturista, ha deciso di proporre un cosplay di Nami con un fisico da bodybuilder come potete vedere nell'album in basso. Sicuramente in questo modo la navigatrice dà l'impressione di essere molto più forte di quanto vediamo nel manga. Quale Nami preferite, questa versione oppure quella classica ideata da Oda?