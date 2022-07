ONE PIECE: un cosplay di Nami favolosa nella foto di Fabibi

L'arcipelago Sabaody fu un luogo fondamentale per l'avventura di Rufy e della sua ciurma. Arrivati in questo covo di mangrovie giganti, i protagonisti di ONE PIECE si trovarono subito alle prese con alcuni gravi problemi, che poi arrivarono a scatenare una crisi imprevedibile e la separazione della ciurma.

Fu lo stesso arcipelago a costituire da punto di incontro due anni dopo, quando i Mugiwara ormai cresciuti e carichi di nuove esperienze si avviarono per partire alla volta del Nuovo Mondo. Tutti cambiati nel fisico e nelle abilità, ma anche nel vestiario. Eiichiro Oda aveva ancora una volta cambiato gli outfit dei Mugiwara, e chi colpì indubbiamente molto fin dalla sua prima apparizione fu Nami.

La navigatrice della ciurma è sempre stata una ragazza esuberante fisicamente, ma con il timeskip Oda ha deciso di mettere ancora più in mostra il suo fisico, con un jeans a vita bassa e un costume da bagno per il seno. La cosplayer Fabibi si concentra su questa prima versione post timeskip di ONE PIECE presentando il suo cosplay di Nami con costume verde e bianco e jeans.

Ormai questa Nami non si vede più da tempo visto che, sulle varie isole lungo il percorso, sono stati cambiati tanti abiti. Ad esempio di recente si possono vedere tanti cosplay di Nami kunoichi.