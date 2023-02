ONE PIECE: un cosplay di Nami da incanto! La foto della cosplayer asiatica Nanno

Wanokuni è una delle numerose isole che compongono il mondo di ONE PIECE, ma non una qualunque. È infatti un'isola particolarmente importante nella serie, essendo non soltanto la dimora di Kaido delle Cento Bestie, uno dei quattro imperatori, ma anche il luogo dove si trova uno dei quattro Road Poneglyph necessari per raggiungere Laugh Tale.

La terra dei samurai è stata l'area che ha accolto i protagonisti di ONE PIECE negli ultimi anni e dove ha avuto luogo l'arco più lungo del manga. La ciurma è arrivata qui in due parti: la prima con Zoro, Nico Robin, Usopp e Franky, ovvero coloro che non hanno invaso Whole Cake Island, e la seconda poi con il protagonista e per l'appunto loro che l'hanno seguito, quindi Rufy, Nami, Chopper, Brook e il ritrovato Sanji. Per mimetizzarsi al meglio, è stato necessario un cambio d'abito per i Mugiwara.

Non si tira indietro neanche Nami, nota per il suo ingegno, la sua astuzia e il suo amore per i soldi. La navigatrice della ciurma ha anche un lato gentile e generoso, e mostra sempre lealtà verso i suoi compagni e alleati, e per questo cerca di dare il massimo, acconsentendo alla trasformazione di Kinemon. Così nasce la versione kunoichi di Nami, che la vede con un kimono azzurro portato in maniera diversa dal solito, con il samurai che lo ha reso un po' più scollato per accentuare le forme della piratessa.

Nanno propone un cosplay di Nami kunoichi davvero da favola: in questa foto disponibile in basso, la donna sembra essere davvero uscita fuori da ONE PIECE, con i suoi capelli arancioni, il sorrisetto e gli abiti davvero azzeccati.