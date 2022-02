ONE PIECE: un cosplay di Nami italiana ed estiva sulle spiagge di Wano

Nami è una delle Mugiwara che ha cambiato più abiti nel corso di ONE PIECE. Eiichiro Oda si è divertita nel raffigurarla in cinquanta e più modi diversi, approfittando talvolta dell'ambientazione o del mood generale di una saga o di un'isola, a volte per puro sfizio e voglia di mostrare tutto il suo armadio.

A Wano è stato necessario cambiare abito più per motivi di infiltrazione e mimetizzazione che per una precisa volontà della navigatrice dei Mugiwara. Dopo il primo approdo e il nuovo incontro con Kinemon, il samurai ha donato a Nami un nuovo abito da kunoichi grazie al potere del suo Frutto del Diavolo. Il risultato è stato però un po' diverso da quanto era previsto inizialmente dalla donna, dato che Kinemon ha optato per un abito poco coprente e diverso dagli abiti da infiltrazione come quello di Shinobu. Nami l'ha poi adottato a modo suo, indossandolo per tutta la prima fase dell'arco di Wanokuni.

Quel costume è diventato molto popolare. Dalle spiagge di Wano, arriva il cosplay estivo di Nami con abito da kunoichi, creato dall'italiana Ilaria Kaorifrost. Sicuramente non sarà piacevole come in foto prendere il sole a Wano, ora che è ancora sotto il dominio di Kaido, ma magari in futuro sarà diverso. Un altro cosplay mostra Nami e Nico Robin in spiaggia insieme sempre sulla stessa isola, mentre in solitaria Nami è in costume nel cosplay di Omi.