ONE PIECE: questo cosplay di Nami tutto italiano è diventato virale

Eiichiro Oda ha più volte ammesso che adora le donne con un certo tipo di fisico. Questo è facile da riprodurre su carta e non a caso le protagoniste o comunque la maggior parte delle donne di ONE PIECE sono disegnate quasi allo stesso modo: seno prosperoso, vita sottile e un bel sedere. Ma nella realtà è davvero difficile da replicare.

Sono per questo ben poche le cosplayer o comunque le persone che possono dedicarsi a un cosplay su Nami, Nico Robin, Boa Hancock o qualunque altro personaggio femminile di ONE PIECE. In attesa di scoprire se sarà Emily Rudd a vestire i panni di Nami nel live action di ONE PIECE programmato da Netflix, vediamo un cosplay sulla bella gatta ladra realizzato però da un'italiana.

Eugenia Bellomia, alias Soryu Geggy, ci ha già portato su queste pagine un sensuale cosplay di Kairi da Kingdom Hearts. Stavolta si concentra invece sulla coprotagonista di ONE PIECE con il cosplay di Nami che vedete in basso. La versione scelta è quella subito dopo il timeskip, con Nami con i capelli lunghi e arancioni, il bikini verde e bianco, accompagnato dal jeans blu chiaro a vita bassa.

Il fisico la rende sicuramente adatta a interpretare la bella Nami, dite che ci è riuscita?