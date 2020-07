ONE PIECE: il cosplay di Nami di Kallisi_Vamp diventa virale

Il mondo di ONE PIECE, pur presentando diversi personaggi femminili davvero belli, mette sicuramente in mostra Nami, la coprotagonista del manga e una delle prime ad entrare nella ciurma di Rufy. Sembra essere passata un'infinità da quando ci fu quello spettacolare arco contro Arlong che sancì l'ingresso della navigatrice in ciurma.

Dal carattere vulcanico e irascibile, Nami è nota per la sua figura snella e con delle curve spettacolari al punto giusto, accentuate sempre di più ad ogni capitolo dal mangaka Eiichiro Oda. Per questa, insieme a Nico Robin e Boa Hancock, è una delle ragazze di ONE PIECE più apprezzate e con più cosplay.

Di recente vi abbiamo presentato la Nami di Chamomile Chami; oggi vi presentiamo il cosplay di Nami realizzato da Kallisi_Vamp, che sul suo account Instagram ha caricato alcune foto. La Nami scelta è quella post timeskip, quindi come appare con jeans e costume bianco e verde. La foto più recente è diventata virale nel giro di qualche ora facendo impazzire i fan di ONE PIECE. Con che altro personaggio la vedreste bene?

ONE PIECE è un manga di Eiichiro Oda che ha ricevuto anche un adattamento animato in corso da Toei Animation. Al momento, l'anime si sta concentrando sul secondo atto di Wanokuni e ha mostrato una scena di Nami al bagno.