ONE PIECE: un cosplay di Nami kunoichi, eccola in abito blu nella foto di Omi

Wano è la terra dei samurai, delle katane, degli shogun, insomma di tutto ciò che è giapponese. Le atmosfere e riferimenti da quando Rufy ha iniziato ad avvicinarsi alle coste di quest'isola sono palesi. Proprio per questo i protagonisti di ONE PIECE, per infiltrarsi alla perfezione, hanno bisogno anche di travestimenti adeguati.

I mugiwara cambiano abito di nuovo per Wano, e la stessa sorte tocca naturalmente anche a Nami. La navigatrice che porterà il suo capitano verso il One Piece veniva da un abito bianco e rosso indossato a Whole Cake Island, ma dopo aver incontrato Kinemon al vecchio castello di Oden, inizia a profilarsi la sua nuova versione.

Kinemon le dona un kimono molto scollato e corto, molto differente dalle aspettative di Nami che si attendeva un abito molto più coperto e simile a quello dei classici ninja. Si ritrova comunque a dover fare la kunoichi con questo vestito azzurro con triangolini bianchi e cintura arancione. La cosplayer Omi, che non è nuova a cosplay a tema ONE PIECE, ha regalato ai suoi fan un nuovo cosplay dedicato a Nami versione kunoichi, quindi con l'abito che ha indossato per tutta la prima fase di Wano.

In una sala con porte di legno e carta, eccola che è pronta a infiltrarsi per rubare tesori.