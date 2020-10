ONE PIECE: un cosplay di Nami kunoichi è pronta a usare le tecniche ninja

Qual è il vostro vestito preferito indossato da Nami? Ce ne sono ormai un'infinità considerati i ventidue anni di pubblicazione di ONE PIECE. Eiichiro Oda ha dato la possibilità alla sua bella eroina di cambiare spesso abiti durante le varie saghe, per mimetizzarsi meglio con l'ambientazione di turno.

Nami l'abbiamo conosciuta all'inizio di ONE PIECE con una maglietta bianca e blu ma spesso ha indossato canottiere, o abiti particolari. La Nami di Alabasta aveva un vestito molto arabesco, poi siamo passati al costume sexy del timeskip, per non dimenticare poi i tanti outfit indossati durante i vari lungometraggi di ONE PIECE.

E poi siamo arrivati di recente a Wanokuni, terra ispirata al Giappone feudale. Per questo Nami non poteva esimersi dall'indossare un abito da kunoichi. Kin'emon le prepara un kimono azzurro poco coprente e che viene usato dalla ragazza per gran parte dei primi due atti. La Nami di Wanokuni torna con un cosplay interpretato dall'italiana Gaia Giselle.

In basso possiamo vedere due foto dove ovviamente Nami si cala nella parte da ninja, tentando di utilizzare alcune tecniche che ricordano un po' Naruto. Nell'altra foto invece c'è una posa più statica e che ci permette di ammirare il suo costume. Cosa ne pensate di questa Nami? Vi segnaliamo un altro cosplay di Nami kunoichi realizzato da Loserchan.