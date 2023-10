ONE PIECE: un cosplay di Nami kunoichi utilizzerà su di voi una tecnica d'incanto

I protagonisti di ONE PIECE hanno degli abiti con i quali vengono raffigurati spesso. I mugiwara si rivedono spesso con gli abiti di inizio serie, oppure con gli abiti post timeskip con i quali si presentarono all'arcipelago Sabaody dopo i due anni di allenamento. In realtà, però, i mugiwara cambiano abito molto spesso.

È successo anche di recente, nella saga di Egghead con un nuovo cambio di vestiti molto più futuristici. Un netto cambio di passo e, facendo un passo indietro, si intuisce il perché. Tornando alla saga precedente, infatti, i pirati di cappello di paglia stavano cercando di abbattere Kaido e il suo dominio a Wano. L'isola dei samurai, isolazionista e quindi chiusa all'esterno, ha una cultura che si rifà molto al Giappone feudale e, pertanto, l'isola è piena di kimono e vestiti di stampo nipponico classico.

C'è chi però ha indossato abiti diversi. Mentre Rufy, Sanji, Zoro e altri hanno indossato davvero dei kimono semplici, altri come Nami hanno rivisto il proprio guardaroba diversamente. Durante la fase iniziale della saga di Wano, infatti, Nami è stata dotata da Kinemon con un vestito molto corto e smanicato per lavorare come kunoichi al fianco di Shinobu. Ovviamente Kinemon ci ha messo del suo, così da rendere più attraente la navigatrice e godere delle sue forme.

Questa variante del personaggio è stata ripresa da Capulet.cos in questa foto che si può vedere in basso, tratta dal suo account Instagram. Questo cosplay di Nami kunoichi si nasconde tra le fronde ma non troppo, con i lunghi capelli arancioni legati di lato e il vestito azzurro che spicca molto, creando un netto contrasto tra i colori. Vi piace questa versione della navigatrice dei pirati di cappello di paglia preparata dalla cosplayer?