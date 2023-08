ONE PIECE: un cosplay di Nami navigatrice brinda a voi

I pirati di cappello di paglia hanno seguito la rotta dei Log Pose, attraccando su tante isole. Prima nell'East Blue, poi sulla Rotta Maggiore. Nella seconda metà, il cosiddetto "Nuovo Mondo", le cose sono però cambiate e i ragazzi di Rufy hanno seguito percorsi particolari, e ciò li ha portati molto più vicini al One Piece.

Una di queste isole su cui hanno messo piede è Whole Cake Island, luogo in cui si è tenuto uno degli archi narrativi più lunghi di ONE PIECE. Il motivo è che Sanji era stato portato via dalla ciurma di Big Mom, così da farlo sposare con Pudding e stabilire un'alleanza tra la flotta dell'imperatrice e i Germa 66. E così, il capitano ha deciso di invadere l'isola principale della base di un altro imperatore, dando vita a una schermaglia non da poco. Con lui c'è Nami, messa da parte a Dressrosa in favore di Nico Robin ma che era tornata proprio per convincere Sanji ad abbandonare il matrimonio.

Come sempre, dopo la Nami di Zou, anche qui Eiichiro Oda ha optato per un nuovo abito. Anzi, molti nuovi abiti dato che Nami veste ben quattro outfit diversi nel corso della saga di Whole Cake Island. Sempre bella e stilosa, questo cosplay di Nami a Whole Cake Island si gode la festa. I chios ha optato per l'abito bianco e rosso, con un cappello nero e un paio di boccali di birra per le mani per una vera atmosfera piratesca. Vi piace questa versione della piratessa di ONE PIECE? In alternativa, c'è sempre il classico cosplay di Nami post timeskip.