ONE PIECE: un cosplay di Nami ninja tempestosa con il suo Clima Tact

Ogni personaggio della ciurma di cappello di paglia ha il proprio modo di combattere. C'è chi combatte a suon di pugni come Rufy, chi usa armi come Zoro e Brook, chi invece si concentra su altre arti marziali e attacchi fisici, chi come Usopp invece attacca da lontano. Sfruttando invece l'ingegneria e il meteo, abbiamo Nami.

Il Clima Tact non è di certo un'arma recente di Nami, dato che in ONE PIECE è apparso da molto prima del flashback. Ovviamente, con i viaggi della navigatrice, in particolare durante il timeskip e con i recenti avvenimenti tra Whole Cake Island e Wano, questo bastone si è potenziato portandola a creare altri attacchi più potenti. Anche Satis lo sa.

Dopo un cosplay di Boa Hancock molto serpentesco, la cosplayer ritorna con nuove foto a tema ONE PIECE. Stavolta però al centro c'è la navigatrice dei pirati di cappello di paglia con arma al seguito. Satis opta per un cosplay di Nami in stile Wano ma con il Clima Tact sfoderato. Aiutandosi ovviamente con una buona fotografia, questa Nami indossa l'abito azzurro che Kinemon le ha dato al suo arrivo a Wano, con il Clima Tact creato ormai da molto tempo che sta scatenando i fulmini. Con questo potere riuscirà sicuramente a elettrizzare tutti i follower.