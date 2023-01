ONE PIECE: un cosplay di Nami da Onigashima è pronta per la battaglia

I Mugiwara cambiano sempre abito, con Eiichiro Oda che si diverte a cambiare il vestiario ai suoi protagonisti a ogni saga di ONE PIECE, inventando stili sempre nuovi e che si confanno al luogo in cui si trovano. Considerato lo stile da Giappone feudale di Wano, inevitabilmente gli abiti dei protagonisti rispecchiano queste caratteristiche.

Inizialmente c'erano normali kimono o abiti da kunoichi, dato il lavoro da infiltrazione della prima parte della saga di Wano. Ma terminata quella fase più calma, dove solo Rufy e pochi altri membri della ciurma si sono gettati in battaglia, è il momento di passare a vestiti più protettivi. Via abiti leggeri, adesso i kimono sono affiancati da armature che ricordano quelle dei samurai e dei guerrieri del Giappone feudale.

Tolta la breve parentesi dove si sono travestiti da membri dei pirati delle cento bestie, i ragazzi di ONE PIECE hanno indossato questi nuovi vestiti per combattere con Kaido. Non poteva fare eccezione Nami, sempre attenta allo stile e che si presenta con un kimono rosso e con sopra un'armatura. Una cosplayer apparsa su Reddit ha realizzato questo cosplay di Nami in versione Onigashima, proprio con gli abiti suddetti. Ovviamente non mancano altri dettagli: in bella vista c'è il tatuaggio blu a girandola sulla spalla sinistra, il Clima Tact arancione con cui combatte, il Log Pose con le tre bussole al polso e infine anche un paio di tacchi rossi, con cui probabilmente non sarà semplice scappare e combattere.

In alternativa, per chi preferisce il look più classico della piratessa, c'è un cosplay di Nami amante dei Berry.