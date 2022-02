ONE PIECE: un cosplay di Nami porta la piratessa nei pirati delle cento bestie

Che Nami abbia indossato tantissimi abiti durante ONE PIECE è ben noto. A seconda dell'isola, delle necessità di moda o di mimetizzazione, la navigatrice non si è mai fatta scrupolo nel cambiarsi d'abito, anche più volte per saga, come accaduto di recente a Wano dove ha già indossato quattro abiti diversi.

Dapprima c'era l'abito indossato anche a Whole Cake Island, con il quale è sbarcata sulle spiagge dell'isola dei samurai di ONE PIECE. Poi è stato sostituito con l'abito pensato da Kinemon, ovvero quello da kunoichi azzurro con triangolini gialli. Il terzo ha dato inizio all'invasione di Onigashima, quello da samurai con armatura. Infine, all'approdo nell'isola di Kaido, è stata iniziata la vera e propria invasione con Kinemon che ancora una volta ha cambiato abiti a tutti per permettere una mimetizzazione dei samurai e dei pirati. Sono tutti diventati quindi pirati delle cento bestie, e anche Nami ha subito lo stesso trattamento.

Il Frutto del Diavolo di Kinemon ha effetto e così anche in questo cosplay Nami diventa una piratessa di Kaido, con le corna sulla testa, un mantello e un costume con gonna. Anche Nico Robin con un cosplay è diventata uno dei pirati delle cento bestie; invece Kaorifrost ha pensato di creare un cosplay di Nami kunoichi.