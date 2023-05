ONE PIECE: un cosplay di Nami con il potere di Zeus scatenato

Nami è un personaggio iconico dell'anime e del manga ONE PIECE creato da Eiichiro Oda. È una dei membri principali della ciurma del Cappello di Paglia e svolge il ruolo di navigatrice, guidando la ciurma attraverso i mari. Nami è conosciuta per la sua intelligenza, il suo fascino e la sua abilità nella cartografia e nella lettura delle mappe.

Una delle caratteristiche distintive di Nami sono le sue armi, che utilizza con grande destrezza durante le battaglie. La sua arma principale è il Clima Tact, un bastone telescopico che può essere esteso per raggiungere lunghezze maggiori. Il Clima Tact, costruito da Usopp prima della saga di Water Seven, permette a Nami di controllare il clima e creare attacchi basati su elementi meteorologici. Attraverso un sistema di bolle, venti e fulmini artificiali, può generare potenti attacchi contro i nemici. Quest'arma è stata migliorata nel corso della serie, grazie all'aiuto del genio del cecchino e poi grazie alle esperienze a Weatheria.

Oltre al Clima Tact, Nami non utilizza altre armi e, non avendo a disposizione Haki o poteri del Frutto del Diavolo, è fondamentale per lei migliorare sempre il più possibile questo bastone ingegneristico. Un aiuto insperato arriva da Big Mom e soprattutto da Zeus, nuvola che contiene l'anima dell'imperatrice e che è in grado di manipolare l'elettricità. Grazie a questo sodalizio instauratosi di recente in ONE PIECE, Nami utilizza Zeus come arma inglobandolo nel Clima Tact.

In questo cosplay di Nami sulla Thousand Sunny, la navigatrice è già accompagnata da Zeus. Il costume è lo stesso di ONE PIECE post timeskip, ma l'arma è quella più recente. Sicuramente, grazie all'aiuto della nuvoletta elettrica, Nami migliora la propria forza, anche se rimane una delle Mugiwara più deboli.