One Piece: il cosplay di Nami raggiunge Egghead con una nuova veste

L'arco narrativo di Egghead è arrivato anche nell'anime di One Piece con una vivacità nei colori fuori dal comune e una storia scoppiettante. La ciurma dei Cappelli di Paglia è pronta a intraprendere nuove avventure, che promettono di coinvolgere ancora di più i fan. Intanto, anche i cosplayer sono rimasti ammaliati da questo nuovo mondo.

Mentre il nuovo arco narrativo ha raggiunto anche Netflix, oltre che Crunchyroll, il manga prosegue la saga di Egghead dapprima con la scoperta di Orso Bartholomew in One Piece e del suo commovente passato e successivamente con una spiegazione della lunga serie di speculazioni su Kizaku in One Piece. La storia dei Mugiwara sull'Isola di Egghead è destinata a continuare per altri capitoli, ma intanto possiamo goderci questa rivisitazione originale della cosplayer yakitsvne.

In questo cosplay di Nami direttamente dall'universo di One Piece, la ragazza indossa nuovi abiti che fondono tecnologia e moda. Colta navigatrice della ciurma dei Cappelli di Paglia, si unisce al gruppo per salvare la sua città natale dal tiranno Arlong, un uomo dall'aspetto simile ad un pesce spada che ha invaso il villaggio di Coco.

Sebbene sia stata dipinta come una traditrice e alleata di Arlong, l'intento di Nami era solo quello di guadagnare abbastanza soldi per donarli alla ciurma del tiranno, affinché potessero lasciare il villaggio. La svolta decisiva è arrivata quando Luffy ha deciso di aiutare la sua compagna, ed è lì che Nami si è lasciata ispirare e ha deciso di cambiare il suo destino. Il suo desiderio è quello di tracciare una mappa completa del mondo e, nonostante il carattere talvolta burbero e scontroso, si rivela un'amica sincera e affidabile.