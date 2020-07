ONE PIECE: questo cosplay di Nami vi riporterà alla saga di Alabasta

La saga di Alabasta fu la prima grande saga ambientata nella Rotta Maggiore. Infatti Rufy, dopo aver riunito i primi membri della sua ciurma nell'East Blue, supera la Reverse Mountain per avventurarsi verso il One Piece, la sua destinazione finale. I giapponesi potranno rivivere a breve questa saga con i nuovi volumi di ONE PIECE.

Per noi invece non resta che ricordarci le avventure di questa fase di ONE PIECE leggendo i vecchi volumi o riguardando gli episodi dell'anime. Ma in aiuto accorre anche un nuovo cosplay di Nami, la gatta ladra e navigatrice della ciurma che durante questa fase si presentò con un abito completamente diverso dal solito.

Per richiamare alle tinte più desertiche dell'atmosfera, Nami indossò un vestito che le faceva scoprire molto di più il corpo. Oltre ai classici capelli arancioni corti che aveva prima del timeskip, la coprotagonista di ONE PIECE aveva un bikini blu e una lunga gonna bianca. Tamiko Cosplay realizza proprio questa versione di Nami nella foto che potete osservare in basso. In primo piano ci sono anche il tatuaggio che porta sul braccio sinistro e il Log Pose, pensate che possa avventurarsi per i mari insieme a Rufy?

