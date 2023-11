ONE PIECE: un cosplay di Nami e Rufy insieme come non li avete mai visti

È tempo di avventure a bordo della Thousand Sunny. I pirati di cappello di paglia guidati dal giovane Monkey D. Rufy si stanno dirigendo verso Laugh Tale per scovare il One Piece. Ognuno con il proprio ruolo sulla nave, viaggiano di isola in isola affrontando pericoli e senza perdere tempo. Non hanno infatti tempo per molto altro.

Considerato che sono tutti votati all'avventura e al loro viaggio verso Laugh Tale, non ci saranno coppie tra i Mugiwara, con ogni membro che rimarrà da solo per vivere la vita spensieratamente oppure in compagnia di personaggi che si trovano all'esterno della ciurma. Ci sono Sanji e Pudding che romanticamente sembrano poter dare qualcosa, ma qualcuno pensa che anche Zoro con Hiyori abbia qualche possibilità. E Rufy? Una coppia con Boa Hancock sembrerebbe l'ideale, visto quest'ultima quanto tempo passa a pensare al capitano con il cappello di paglia. E se non fosse invece lei? Allora si torna in ciurma.

Una delle teorie più gettonate riguarda infatti la coppia tra Rufy e Nami, una coppia iniziata agli albori di ONE PIECE, quando non era ancora noto che l'autore non aveva intenzione di creare coppie tra i pirati di cappello di paglia. E riprendendo i due personaggi agli inizi, la cosplayer giapponese Xxkhin si traveste e presenta questo cosplay di Nami affiancata da Rufy, entrambi giovani con la donna tra le braccia del suo capitano. Vestiti in maniera classica - Rufy con la giacca rossa e i jeans corti, mentre Nami con la sua maglietta bianca e blu e i capelli arancioni tenuti corti - i due personaggi di ONE PIECE sono affiatati in queste foto. Vi piacerebbe vederli così anche nel manga? Più probabile invece che possiate rivedere le scene di questo cosplay romantico di Sanji e Pudding.