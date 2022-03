ONE PIECE: un cosplay di Nami a tema kunoichi di Wano

Per mimetizzarsi su Wano, i pirati di cappello di paglia si sono sottoposti a una piccola trasformazione. Considerato che Eiichiro Oda si è rifatto molto al mondo del Giappone feudale, ecco quindi che Rufy e gli altri si sono travestiti da ninja, samurai, ronin e altro ancora. Il potere di Kinemon è stato usato su tutti, anche su Nami.

Per l'occasione, la navigatrice di ONE PIECE si è mostrata con un abito molto rivelatore a causa della piccola dose di perversione di Kinemon, con un kimono azzurro e che non sa proprio di abito da kunoichi, come quello di Shinobu. Con un paio di modifiche, Nami si presenta poi con il vestito che indosserà per tutte le prime due fasi della saga, prima di cambiarsi e indossare un'armatura per fare il suo sbarco a Onigashima insieme al resto della ciurma.

La cosplayer Miih ha immortalato Nami nella vita reale in questo cosplay dove indossa l'abito celeste da kunoichi con fiori chiari, la cinta arancione con triangolini bianchi e poi il resto della navigatrice classica, con i capelli arancioni lunghi e il Log Pose fissato al polso sinistro. Un'interpretazione sicuramente ottima, con la ragazza che fa anche il segno dei soldi, denotando l'avidità di Nami in questo contesto.

