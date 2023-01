ONE PIECE: un cosplay di Nami versione sposa da Thriller Bark

I pirati di cappello di paglia ne hanno passate tante durante il loro viaggio, che è vicino alla fine ma non abbastanza, come sottolinea Eiichiro Oda. Durante il viaggio di ONE PIECE, i mugiwara si ritrovarono a dover avere a che fare con uno dei pirati appartenenti al famoso gruppo della Flotta dei Sette, per la terza volta.

Nel Triangolo Florian viaggiava una gigantesca imbarcazione di proprietà di Gecko Moria. Il signore dei fantasmi e delle ombre aveva realizzato quella che sembrava un'isola galleggiante, terra dove si è tenuta la saga di Thriller Bark. Una saga che non è stata semplice per i protagonisti di ONE PIECE che si sono trovati un altro avversario davanti molto forte, subito dopo le pesanti battaglie di Enies Lobby contro i feroci agenti governativi del CP9.

Questa terra dell'orrore, tra zombi e creature chimeriche, vide il rapimento delle ombre di alcuni protagonisti, ma anche il rapimento di Nami. La donna fu presa subito in quanto bersaglio di Absalom che, conquistato dalla sua bellezza, aveva deciso di fare di lei la sua moglie. E così ebbe luogo un quasi matrimonio, con Nami vestita da sposa. La navigatrice della ciurma si trovò infatti proprio in cattivissime acque, appena prima dell'arrivo di Sanji che riuscì a portarla in salvo senza alcun danno collaterale.

E per ricordare quei momenti, ecco un cosplay di Nami in versione sposa da ONE PIECE realizzato dalla cosplayer Petra-Fyed e postata su Reddit. Con una nave alle spalle, questa versione della navigatrice abbandona Clima Tact e i classici vestiti che usava in quel momento della serie, per vestirsi per la cerimonia nuziale. Vi piace questa versione di Nami?