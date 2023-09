ONE PIECE: un cosplay di Nami da Whole Cake Island con il Clima Tact vi elettrizzerà

Whole Cake Island è uno degli archi narrativi più recenti e ricchi di eventi di ONE PIECE. Questa isola è il fulcro dell'impero di Big Mom, epicentro dell'arcipelago di Tottoland. L'arco vede alcuni dei membri della ciurma di Cappello di Paglia intraprendere una pericolosa missione per salvare il loro compagno, Sanji, e sfuggire dall'isola.

Rufy ovviamente è in prima linea per salvare l'amico. Il capitano col cappello di paglia si fa picchiare e anche incarcerare dai figli di Big Mom pur di tentare di convincere Sanji a ritornare in ciurma e riprendere il loro viaggio verso il One Piece. Non c'è stato soltanto il protagonista a lanciarsi in questo viaggio.

Nami gioca anche lei un ruolo importante durante la loro avventura a Whole Cake Island. La sua astuzia è stato un elemento da non sottovalutare per il successo della missione, dalla quale ha ottenuto qualcosa in cambio, riuscendo a conquistare una delle anime di Big Mom, la nuvoletta Zeus, capace di scagliare fulmini e che inizia a vivere nel suo Clima Tact. Whole Cake Island è anche l'ambientazione di scontri epici e rivelazioni sorprendenti e infatti Nami si ritrova coinvolta in queste battaglie, sfruttando anche il nuovo acquisto.

Per affrontare la forza di Big Mom ci vuole infatti tutto l'aiuto possibile, e questo cosplay di Nami con il Clima Tact sfoderato lo sa benissimo. Con il suo vestito bianco e rosso indossato proprio a Whole Cake Island, la navigatrice vuole usare tutte le use armi per non lasciare nulla al caso.