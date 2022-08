ONE PIECE: un cosplay di Nico Robin con tutta la sua affascinante compostezza

Ricordate il momento in cui Nico Robin è entrata in ciurma in ONE PIECE? Sono passati tantissimi anni da quando si intrufolò sulla Going Merry dopo Alabasta. Anche se la sua presentazione avvenne molto tempo prima, durante la faida tra i pirati di cappello di paglia e la Baroque Works, soltanto dopo è diventata un membro effettivo.

Sempre fredda con tutti, tanto da chiamare i suoi nuovi compagni con il ruolo in ciurma e non con il loro nome, è stato necessario un po' di tempo prima che si affezionasse a loro. Tra Jaya, Skypea e gli eventi di Water Seven, è scattata la scintilla, tanto da convincerla a voler continuare il viaggio verso il One Piece. Ed è per questo che i suoi alleati accorsero in suo aiuto, tanto da sfidare il Governo Mondiale a Enies Lobby in una sfida epica.

Oggi, Nico Robin è uno dei personaggi più importanti dei mugiwara grazie alla sua conoscenza del linguaggio antico inciso sui Poneglyph. Non a caso, l'archeologa è ricercata da tutti, ma può vantare su una forza fuori dal comune e su alleati, anzi amici, forti e che la difenderebbero da ogni nemico. In questo cosplay di Nico Robin da ONE PIECE, la cosplayer Vlada Lutsak dà nuovo lustro al personaggio, con tutta la sua compostezza affascinante.