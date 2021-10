ONE PIECE: un cosplay di Nico Robin col suo affascinante vestito da Miss All Sunday

C'era una volta una grossa organizzazione che rischiava di mettere fine al regno di Alabasta, allo scopo di trovare una delle note armi ancestrali di ONE PIECE. L'organizzazione era la Baroque Works e vedeva all'apice l'ex membro della flotta dei sette Crocodile, e poi tutta una serie di sgherri di varie abilità e potenza.

La saga di Alabasta disponibile anche su Crunchyroll ci ha presentato tutti i personaggi di quest'organizzazione e, tra essi, c'era anche la misteriosa Miss All Sunday, una donna avvenente che indossava un abito viola molto scollato, un cappello da cowboy dello stesso colore e un cappotto bianco di pelliccia. Miss All Sunday poi diventerà ben conosciuta come Nico Robin, uno dei membri fondamentali dei Mugiwara.

Ritornando alle origini del personaggio, la cosplayer Stephie Robin ha deciso di omaggiare proprio la prima versione di Nico Robin con un cosplay attraente, come si può notare nella foto in basso. Ha quindi indossato gli stessi abiti descritti sopra, non mancando di portare con sé anche un volume per le sue annotazioni durante le ricerche tra un Poneglyph e l'altro. Un'interpretazione che riesce a riprodurre fedelmente tutto il fascino di questo personaggio di ONE PIECE.

Se preferite la Nico Robin post timeskip guardate il cosplay di Vampybitme.