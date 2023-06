ONE PIECE: questo cosplay di Nico Robin vi afferra con il suo Clutch

Miss All Sunday è un nome ormai dimenticato dai fan di ONE PIECE. La saga della Baroque Works risale a decenni fa, sia per chi segue il manga che per chi preferisce esclusivamente guardare l'anime. Eppure, quel periodo coincide con la nascita del personaggio di Nico Robin, una delle chiavi per raggiungere il tesoro di Roger.

Nico Robin è un personaggio iconico di ONE PIECE, essendosi guadagnata ormai il rispetto dei fan, come dimostrano tanti sondaggi di popolarità. Come detto, in passato è stata conosciuta con il nome di Miss All Sunday a causa dei nomi in codice dati a coloro che lavoravano per Crocodile, ma in realtà ha un soprannome che dura da molto più tempo, la "Bambina Demoniaca", nome datole dal Governo Mondiale per sottolineare la sua pericolosità in quanto sopravvissuta alla tragedia di Ohara.

Nico Robin è una dei dieci membri della ciurma dei pirati di Cappello di Paglia proprio dalla fine della saga di Alabasta, quando scappò dal deserto e dalle grinfie di Crocodile per trovare un altro luogo sicuro. Le sue tragedie l'hanno inevitabilmente segnata e ciò si è fatto largo in particolar modo durante la grande lotta con la CP9, che ha segnato il suo ingresso definitivo nella ciurma di protagonisti di ONE PIECE.

Robin è una donna di grande bellezza con lunghi capelli neri e occhi scuri. È riconoscibile in particolar modo per il suo fisico, e per alcuni abiti che ha indossato. Tra questi, la versione che va per la maggiore è quella post timeskip. Questo cosplay di Nico Robin post timeskip usa il suo Frutto del Diavolo: le mani incrociate infatti le permettono di attivare il Clutch del Fior Fior, con il quale può sconfiggere nemici a distanza. I vestiti, invece, sono quelli utilizzati da Oda per la saga dell'Isola degli Uomini Pesce. Affrontereste il lavoro fatto da Siwen?