ONE PIECE: un cosplay di Nico Robin ammaliante creato da Oichi

Eiichiro Oda ha lanciato nel 1997 ONE PIECE, che ha conquistato il cuore di numerosi fan in tutto il mondo grazie alla sua trama epica, ai personaggi iconici e a un universo vasto e ricco di dettagli, ancora in forte evoluzione. Questa passione per la creatura di Oda ovviamente ha portato all'originazione di altri fenomeni di cultura popolare.

ONE PIECE è una serie che ha ispirato gli appassionati in tutto il mondo, portando alla creazione di una vasta comunità di appassionati di cosplay. In effetti, ci sono diversi personaggi amati che sono diventati popolari soggetti per i cosplayer. Sicuramente i protagonisti sono i più realizzati e amati, apparendo a ogni fiera del fumetto italiana, giapponese, americana e non solo.

Tra i personaggi di ONE PIECE che sono stati più frequentemente scelti per il cosplay quindi ci sono Monkey D. Rufy, il protagonista, con il suo caratteristico cappello di paglia, e Roronoa Zoro, con le sue tre spade e le cicatrici sul corpo, se rimaniamo in ambito maschile. Guardando le donne, invece, c'è la navigatrice Nami, presente ormai da tempo, ma anche l'archeologa Nico Robin, entrata in ciurma dopo la saga di Alabasta ma che ha comunque lasciato il segno quanto l'altra donna del gruppo.

Ex Miss All Sunday della Baroque Works, Nico Robin è una criminale ricercata per alcuni avvenimenti che l'hanno colpita da quando era bambina. Perseguitata per gran parte della sua vita per la sua conoscenza della lingua antica con la quale si possono leggere i Poneglyph, si è nascosta fino a trovare casa sulla Thousand Sunny. E così ha iniziato a combattere per Rufy e renderlo Re dei Pirati, quando non è impegnata ad ammaliare i suoi fan.

E a farlo ci pensa Oichi, una delle cosplayer più popolari sui vari social, che ha proposto al pubblico un cosplay di Nico Robin davvero seducente, con gli abiti post timeskip.