ONE PIECE: un cosplay di Nico Robin attraente e in posa

I Mugiwara sono un gruppo di pirati scalmanati con un sogno: portare la Thousand Sunny al largo di Laugh tale, sbarcare e trovare il leggendario tesoro lasciato lì da Gol D. Roger anni addietro, il One Piece, così da rendere il capitano Rufy Re dei Pirati. A suon di pugni, stanno andando avanti isola dopo isola, affrontando pirati, agenti e marine.

Non basta però fare a scazzottate in ogni luogo di questo meraviglioso mondo oceanico per raggiungere l'isola segreta che si trova oltre Lodestar e che segna la fine della lunghissima Rotta Maggiore. Per raggiungere Laugh Tale ci vuole qualcosa di più, ed è qui che entra in scena un prezioso componente della ciurma di protagonisti di ONE PIECE.

Nico Robin, conosciuta un tempo anche come "Miss All Sunday" quando faceva parte della Baroque Works di Crocodile, è uno dei personaggi principali e una potente piratessa di ONE PIECE. Originaria dell'isola di Ohara, Robin è l'unica sopravvissuta della linea di archeologi sterminati dal Buster Call, un attacco distruttivo lanciato dal Governo Mondiale per cancellare ogni traccia di conoscenza sull'antico linguaggio con cui sono scritti i Poneglyph. La sua triste infanzia e la ricerca della sapienza passata guidano gran parte del suo personaggio.

Il potere principale di Robin deriva dal consumo del Frutto del Diavolo Hana Hana no Mi, che le permette di creare mani addizionali in qualsiasi superficie, compresi i corpi degli avversari. Questa abilità le conferisce una forza e versatilità straordinarie in combattimento. Ma, quando non combatte, anche per lei c'è bisogno di riposo. Ulichan esalta le qualità della piratessa in questo cosplay di una bellissima Nico Robin circondata da piante, con il suo vestito blu e rosa indossato ai tempi della saga degli uomini pesce, la prima di ONE PIECE dopo il timeskip.