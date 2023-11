ONE PIECE: un cosplay di Nico Robin avvenente e libera da Enies Lobby

ONE PIECE di Eiichiro Oda è una delle opere più celebri al mondo, famosa per le sue trame intricate e i personaggi indimenticabili. Rufy ha iniziato il suo viaggio dal villaggio Foosha, e da lì si è aperta un'avventura unica, ma che per funzionare ha bisogno di tante figure, che via via vengono approfondite dal manga.

Dopo essere partiti da Skypiea, arriva una delle saghe più iconiche di ONE PIECE: la saga di Water Seven ed Enies Lobby. Nella saga di Water Seven, la ciurma del Cappello di Paglia arriva nella città dei carpentieri per riparare la loro nave, la Going Merry. Tuttavia, si imbattono in intrighi, tradimenti e il furto del loro oro. La CP9, un'organizzazione segreta del Governo Mondiale, è coinvolta, ma c'è un personaggio in particolare della ciurma di cappello di paglia che finisce al centro delle vicende: Nico Robin.

La trama si infittisce ulteriormente quando la CP9 rapisce Robin e la porta a Enies Lobby, l'isola giuridica del Governo Mondiale. Qui, la ciurma del Cappello di Paglia si lancia in un'audace missione di salvataggio, sfidando la CP9 e affrontandola, mettendo a segno tante vittorie ed ergendosi nel mondo a nemico del Governo Mondiale, un gesto che ha poi valso un grande aumento nelle taglie. Ma la cosa più importante è che durante questa saga emerge la vera storia di Robin, con la sua connessione con l'isola distrutta di Ohara e la volontà di proteggere i suoi compagni a qualsiasi costo.

E proprio in questo momento esce fuori questo cosplay di Nico Robin versione Enies Lobby, ma stavolta Shermie non la propone incarcerata o in catene, bensì intenzionata a vivere. Cappotto nero di pelle, camicia bianca a pois viola e tanta calma, ha personalizzato bene l'archeologa dei mugiwara?