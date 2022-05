ONE PIECE: un cosplay di Nico Robin bella e col kimono da battaglia

Nico Robin è arrivata Wano molto prima del suo capitano. Mentre quest'ultimo veniva affiancato da Nami, Chopper, Brook e Carrot per un'incursione a Whole Cake Island, l'archeologa ha iniziato a ritagliarsi un posto nell'isola dei samurai. Così la saga di ONE PIECE a Wano è iniziata con lei già alla corte di Orochi.

Quella versione di Nico Robin apparsa a Wano però non le permetteva di combattere. L'abito era un kimono molto decorato e da geisha, così da potersi mostrare in grande spolvero a corte. La bellezza di Nico Robin le consentì per un breve periodo di infiltrarsi nel castello del nemico di questo arco di ONE PIECE. Però per la fase dedicata a Onigashima, ricca di battaglie, per Nico Robin è stato necessario cambiarsi d'abito.

La cosplayer brasiliana Alice Dias ha deciso di mostrare la sua versione dell'archeologa in questo cosplay di Nico Robin in kimono in versione Onigashima, quindi con una veste sempre in stile giapponese ma smanicata, scollata e molto corta, con una tinta lilla e un pattern a fiori viola, mentre indossa anche una giacca nera con fodera rossa. In questo modo, per lei è molto più facile combattere contro i nemici che popolano ogni angolo dell'isola.

Ecco invece un cosplay di Nico Robin post timeskip di ONE PIECE e un cosplay di Nico Robin vecchio stile con cappello.