ONE PIECE: un cosplay di Nico Robin vi cattura col suo Fior Fior

La Baroque Works è stata per lungo tempo un'organizzazione criminale cruciale nel mondo di ONE PIECE. Creata dallo spietato Crocodile, ha visto la presenza tra le sue fila di pirati particolarmente dotati e, soprattutto, coperti dal Governo Mondiale. Potevano quindi fare ogni nefandezza senza temere ripercussioni, come avvenuto ad Alabasta.

La principale ambizione di Crocodile era di conquistare Alabasta per trovare la tomba dove erano descritti i dettagli di Pluton, una delle armi ancestrali di ONE PIECE. Questa organizzazione è composta da vari agenti che operano sotto pseudonimi numerati, ciascuno con una forza e un ruolo specifico.

Tra gli agenti più importanti c'è Nico Robin, inizialmente conosciuta come Miss All Sunday, tuttavia abbandona il gruppo di criminali proprio alla fine della saga di Alabasta per andare dai protagonisti. Robin diventa nota per essere uno dei membri della ciurma in qualità di archeologa, capacità ritenuta pericolosa dal Governo Mondiale che cerca di catturarla ogni volta che la incontra, a ogni costo.

E infatti la donna convive con un passato oscuro e tormentato, braccata per gran parte della sua vita, ma qui ha trovato un luogo a cui appartenere. Così, dopo la sconfitta alle Sabaody, ritorna due anni dopo e si unisce nuovamente alla ciurma di Rufy. Cambia completamente aspetto rispetto a prima e lo si vede in questo cosplay di Nico Robin post timeskip creato da Luanagaucha. Pochi tocchi, come il giubbino blu, gli occhiali da sole e la gonna rosa, ma sufficienti per creare fedelmente l'archeologa di ONE PIECE.