ONE PIECE: questo cosplay di Nico Robin catturerà il vostro cuore

I fan di ONE PIECE sono tanti e non solo in Giappone. L'opera di Eiichiro Oda si è infatti diffusa ovunque, anche se l'impatto sociale che ha avuto nel paese del Sol Levante è molto più grande rispetto a quello di Europa e Stati Uniti. Tuttavia, è stato abbastanza grande da creare gruppi di fan che si lanciano nei cosplay dei loro pirati preferiti.

In particolare molti travestimenti si concentrano sulla ciurma di protagonisti di ONE PIECE, quella di Cappello di Paglia. Abbiamo il capitano Rufy, lo spadaccino Zoro, il cuoco Sanji e altri personaggi tra cui la bellissima Nico Robin. L'archeologa si è unita alla ciurma dopo la saga di Alabasta, rinnovatosi dopo la guerra col Governo Mondiale a Enies Lobby. Nico Robin riceve molti cosplay, e oggi ve ne portiamo un altro.

La tedesca Aurumheart ha preparato un cosplay di Nico Robin basandosi sulla versione post timeskip. Ricorderete come arrivò alla Thousand Sunny, con il vestito blu che le lascia in mostra il petto, un lungo pareo rosa e occhiali da sole appoggiati sulla testa. Sono ben quattro le foto postate dalla cosplayer sulla propria pagina Instagram e potete tutte vederle in fondo alla notizia. Nella prima possiamo osservare la sua Nico Robin a figura intera e nella classica posa che precede l'attivazione del suo Frutto del Diavolo, mentre nelle altre ammiriamo il suo volto. Vi piace questa Nico Robin?

Prima di attendere altre avventure per la ciurma dei Mugiwara, i fan dovranno attendere un'altra settimana per la pausa del manga di ONE PIECE.