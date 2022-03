ONE PIECE: un cosplay di Nico Robin a dir poco magnetico

Di nemici Rufy ne ha affrontati tanti, durante il suo lungo percorso. La ciurma ha dovuto infatti affrontare piratucoli di bassa lega ma anche capitani inferociti e addirittura i membri della Flotta dei Sette. In certi avversari però, il capitano col cappello di paglia di ONE PIECE ha anche trovato degli amici preziosi.

La saga di Alabasta, comprendente un lungo percorso che parte dall'ingresso nella Rotta Maggiore, è stato uno dei punti focali dell'avventura di ONE PIECE. Inizialmente si pensava che sarebbe stata Bibi il nuovo personaggio della ciurma dei Mugiwara, ma alla fine della storia dell'isola desertica fu annunciato l'ingresso in ciurma di Nico Robin. La Miss All Sunday della Baroque Works cambia sponda e si unisce al suo ex nemico, che l'aveva salvata proprio qualche episodio prima.

Un cosplay di Nico Robin omaggia il personaggio com'era agli inizi, con il cappello da cowboy e l'abito viola. Nanatyx riesce in un lavoro egregio, riproducendo fedelmente l'archeologa che al momento si sta rivelando uno degli esponenti più preziosi della ciurma di cappello di paglia. Cosa ne pensate?

Nico Robin nei cosplay diventa anche un pirata di Kaido, in altri cosplay invece Nico Robin si traveste con un kimono per mimetizzarsi meglio a Wano.