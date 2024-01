One Piece: un cosplay di Nico Robin direttamente da Egghead

Ha finalmente debuttato il tanto atteso arco narrativo di Egghead nell'anime diOne Piece, ricco di colori vivaci e nuovi compagni di viaggio per i Mugiwara. La nostra amata ciurma dei Cappelli di Paglia ha anche ricevuto un nuovo look per l'occasione, che mischia la moda alla tecnologia.

Il primo episodio dell'arco narrativo di Egghead ha debuttato su Crunchyroll e su Netflix negli scorsi giorni, con il primo lancio in simultanea sulle due piattaforme della propria storia. Tantissime avventure e nemici da sconfiggere attendono i Mugiwara, che si stanno preparando al meglio delle loro forze. Intanto, la nuova puntata di One Piece Luffy è già un meme e le sue clip sono virali sui social. Nell'attesa di scoprire cosa accadrà nei prossimi episodi dell'anime, ammiriamo questa rivisitazione di uno dei membri più amati della ciurma dei Cappelli di Paglia creata dalla cosplayer jhin.tonic_.

In questo cosplay di Nico Robin tratto da One Piece, la piratessa emerge direttamente da Egghead con uno straordinario nuovo look. Presentata come un'antagonista durante l'arco narrativo di Alabasta, si unisce alla ciurma di Monkey D. Luffy diventando uno dei membri principali dei Pirati di Cappello di Paglia.

La sua caratteristica più distintiva è la capacità di utilizzare i poteri del frutto del diavolo "Hana Hana no Mi", che le consente di creare duplicati di qualsiasi parte del suo corpo ovunque lei desideri, anche a distanza. Robin è nota per la sua riservatezza e l'atteggiamento distante, ma nel corso della storia si apre emotivamente con i suoi compagni e sviluppa un forte legame con loro. L'arco narrativo dedicato a questa talentuosa piratessa è una delle 5 saghe più popolari di One Piece.