ONE PIECE: un cosplay di Nico Robin da Dressrosa in abito blu

La grande varietà di abiti dei Mugiwara creata da Eiichiro Oda dà spazio a diverse varianti dei personaggi. In particolare ci sono le due donne della ciurma, Nami e Nico Robin, a sfoggiare vestiti sempre diversi provenienti da un armadio davvero vasto. In particolare, il fenomeno è aumentato dopo il timeskip.

All'inizio, Nico Robin indossava un abito molto rivelatore, poi sostituito da varie versioni lunghe. Un esempio è l'abito utilizzato a Dressrosa, la saga di ONE PIECE dove Rufy e gli altri affrontarono Doflamingo. Scelse, per quest'avventura, un prendisole blu molto lungo e una cuffia bianca sulla quale sormontavano un paio di occhiali da sole con lenti arancioni. Gliel'abbiamo visto indossare sin dall'approdo sull'isola, passando poi per l'incursione a Green Bit e alla base di Doflamingo dove la donna fu trasformata dal potere di Sugar.

La cosplayer Purai ha ricreato quella versione. Nelle sue foto caricate su Instagram si può ammirare un cosplay di Nico Robin da Dressrosa, quindi con il lungo abito blu descritto in precedenza. Tornando indietro nel tempo invece, per i fan della prima parte, c'è questo cosplay di Nico Robin da Enies Lobby. Per chi adora la versione post timeskip invece ecco un cosplay di Nico Robin dall'isola degli uomini pesce.